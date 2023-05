Davision ricerca di una figura da inserire nell’area Web & Digital. La persona che stiamo cercando possiede esperienza nella creazione di siti internet interattivi e landing page, user experience e conoscenza delle strategie di digital e web marketing.

La risorsa si occuperà di:

Programmazione di siti-web ed e-commerce Gestione lato back end e manutenzione di siti-web Costruzione di DEM (newsletter) in html Supporto all’area Digital Marketing per l’ottimizzazione di siti web in chiave SEO

Requisiti richiesti:

• Esperienza nella creazione e nella gestione di siti web professionali, landing pages, newsletter, blog

• Conoscenza di Google Cloud Platform e gestione server linux

• Competenza nello sviluppo di siti web responsive e dal design moderno

• Padronanza nell’ utilizzo di CMS, in particolare WORDPRESS e creazione di TEMPLATE

• Conoscenza dei linguaggi di programmazione e progettazione web (HTML, CSS, REACT, PHP e JAVASCRIPT)

• Capacità di utilizzo base di programmi di grafica (Photoshop, Illustrator)

• Conoscenza dei principi di usabilità dei siti internet

• Padronanza delle tecniche di ottimizzazione SEO

• Capacità di lavorare su più progetti gestendone gli aspetti del delivery

• creazione di presentazioni strutturate per pitch ai prospect e alla clientela

• Creatività

• Proattività, motivazione

• Capacità di problem solving

• Capacità di lavorare in team