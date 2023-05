Caporem è alla ricerca di un responsabile acquisti da inserire all’interno dell’organico.

Mansioni:

– definizione di strategie di acquisto dei prodotti dell’azienda

– negoziazione prezzi e condizioni di fornitura,

– gestione quotidiana dei fornitori;

– scouting, analisi di nuovi potenziali fornitori;

– fidelizzazione dei fornitori in portafoglio

– pianificazione degli acquisti sulla base delle indicazioni fornite dalla Direzione Vendite;

– emissione richieste d’offerta e gestione in autonomia degli ordini di acquisto;

-analisi dei prezzi d’acquisto e report per la Direzione;

– monitoraggio tempi di approvvigionamento, giacenze e disponibilità in magazzino;

Requisiti:

– Laurea in materie giuridiche

– Buona conoscenza della lingua inglese

– Pregressa esperienza nel ruolo