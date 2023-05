Un’area a verde restituita ai messinesi e pensata per anziani e piccini. Si tratta della pineta di Montepiselli che, dopo gli interventi di bonifica e di riqualificazione torna ad aprire le sue porte anche alle mamme con bambini in tenera età, che potranno beneficiare dei servizi rivolti ai più piccoli, grazie al contributo operativo della Messina Social City.

Ma anche pensata per la fascia giovanile, per le famiglie e gli anziani per trascorrere il tempo libero. Il restyling della Pineta ha riguardato oltre all’installazione di giochi e panchine, anche il montaggio di una casetta per il book sharing, dove le persone avranno la possibilità di visionare i libri messi a disposizione all’interno, per favorire lo scambio culturale totalmente gratuito e nel rispetto dell’ambiente. Inoltre, la Pineta è stata attrezzata anche di uno “spazio gioco” in grado di accogliere fino a 25 bambini in età compresa tra i 18 e i 36 mesi, attivo su due turni, dal lunedì al sabato, dalle ore 8 alle 13 e dalle 14 alle 19.

Relativamente a quest’area dedicata al gioco “intendiamo offrire ai piccoli la possibilità di svolgere sia attività all’aria aperta che nuove opportunità educative – ha spiegato la presidente della Messina social city Valeria Asquini – con l’obiettivo di sensibilizzarli al rispetto dell’ambiente, il contatto con il verde e la conoscenza della natura. I bambini potranno infatti vivere un ambiente a loro misura, piacevole e ricco di stimoli, dove è possibile sperimentare nuove avventure e incontrare piccoli gruppi di coetanei in modo stabile e continuativo favorendo attraverso il binomio incontro-gioco la loro socializzazione, oltre ai benefici di natura fisica e psichica nel prendersi cura del verde”.

Le molteplici attività riguardano infatti quelle a diretto contatto con la natura per favorire il potenziamento dell’inclusione sociale; di relazione, con laboratori pratico-manuali di natura polivalente legate al “prendersi cura”; di valorizzazione delle abilità integranti attraverso attività pittorico-esperienziali improntate sullo sviluppo dell’autonomia personale, della socializzazione e della comunicazione. Saranno inoltre organizzati incontri di approfondimento e di riflessione sull’esperienza educativa, rappresentazioni teatrali, gioco sport ed iniziative outdoor education rivolte anche all’interazione adulti/famiglia. “Per accedere alle attività offerte – ha concluso la Asquini – è possibile presentare istanza di iscrizione attraverso il sito dell’Azienda Speciale www.messinasocialcity.it”.

Relativamente poi alla costruzione dello spazio gioco, grazie all’utilizzo di materiali e tecnologie di ultima generazione, possiede elevate performance energetiche, tali da meritarsi la certificazione NZEB (Nearly Zero Energy Building) ovvero capace di bilanciare l’energia consumata con l’energia prodotta, portando i consumi dell’intero edificio a “energia quasi zero”, così come previsto dalle nuove normative europee. Alla realizzazione del nuovo look della Pineta di Montepiselli hanno contribuito poi gli studenti dell’Istituto comprensivo Paino-Gravitelli diretto dalla professoressa Domizia Arrigo, che oggi si sono esibiti in una performance musicale e che li vedrà impegnati anche in un progetto di inclusione a sostegno dei più fragili; mentre la cooperativa di comunità “Casali peloritani” ha donato un’arnia per la realizzazione all’interno della pineta di uno spazio destinato a polo apistico per una campagna di sensibilizzazione a sostegno delle api a rischio di estinzione e fare in modo che le piante siano cibo per le api e di tutti gli altri insetti dell’ecosistema.