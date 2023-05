Domani, alle ore 18, presso la libreria Colapesce (via Mario Giurba 8, Messina), Adelmo Cervi presenterà il suo libro “I miei sette padri. Storia di una grande famiglia antifascista raccontata da un figlio”. L’autore è infatti figlio di Aldo Cervi, terzogenito dei sette fratelli fucilati per rappresaglia dai fascisti al poligono di tiro di Reggio Emilia il 28 dicembre del 1943. Il libro ripercorre i tristi eventi che hanno avuto come protagonisti il padre e gli zii, tra i primi a cercare di contrastare il regime fascista unendosi alla Resistenza e pagando con la propria vita quell’atto di coraggio.

Nelle pagine del libro sono descritte le lotte politiche, gli ideali trasmessi di padre in figlio e il desiderio di giustizia sociale.

Introduce Antonio Nunzio Isgrò. Intervengono insieme all’autore: Rossana Chillemi (Arci Messina, promotrice dell’iniziativa), Pietro Patti (Cgil), Giuseppe Martino e Giuseppe Restifo (Anpi Messina).

Venerdì 12 maggio si rinnova l’incontro con Adelmo Cervi, stavolta nell’Aula consiliare del Comune di Torregrotta, alle ore 18.30. Introduce Rossana Chillemi dell’Arci di Messina; intervengono: Pietro Patti, segretario provinciale Cgil, e Giuseppe Restifo, dell’Anpi messinese.

Infine martedì 16 Adelmo Cervi presenterà il suo libro a Capo d’Orlando.

L’appuntamento è alle 17.30 nella sala della Biblioteca comunale. Sarà presente Oriana Civile, segretaria della sezione Anpi orlandina.