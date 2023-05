Il Catania si è imposto per 5-1 in casa della JSL Women nell’andata della semifinale playoff del campionato regionale di Eccellenza di calcio femminile.

Sul sintetico dello stadio Comunale di Brolo, le neroverdi passano subito in vantaggio grazie ad un pregevole diagonale dal limite di Emilia Alibrio. Le etnee reagiscono, però, con determinazione, portandosi, prima dell’intervallo, sul 3-1 a favore. Nella ripresa, altri due gol delle ospiti fanno calare il sipario sulla partita, nonostante alcuni propositivi tentativi di Sidoti e compagne di ridurre il passivo. Protagonista del match, la rossazzurra Pennisi, autrice di una tripletta. Domenica 14 maggio è in programma il ritorno sul campo di Nesima.

“Occorre fare, intanto, i meritati complimenti al Catania, una compagine che sapevamo essere forte ed attrezzata – ha dichiarato Marco Palmeri, tecnico delle tirreniche -. Abbiamo avuto un ottimo approccio all’incontro, poi le ragazze hanno iniziato a mollare per la poca abitudine a questo tipo di gare. Ad un certo punto, si è rinunciato a giocare con tranquillità, qualità che ci aveva portato, in alcuni momenti della sfida, a costruire buone azioni”. Cosa occorre migliorare? “Sicuramente l’atteggiamento, l’aspetto mentale, poiché si è vista una squadra slegata quando il risultato non arrivava. Questione di esperienza”. È terminato, infine, a reti inviolate l’altro incontro in calendario tra Siracusa e Marsala.