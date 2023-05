È tornato domenica scorsa, a Messina, Bicincittà e non è stata solo una giornata di sport, ma piuttosto un’occasione per “spingere i cittadini a usare di più la bicicletta”, ha spiegato Santino Cannavò, presidente della Uisp, che organizza l’evento.

Il Comune, con il suo assessore Massimo Minutoli, ha ribadito che si tratta di “una manifestazione bellissima che parla di diritti della mobilità e che viene organizzata in tutta Italia. Noi vogliamo spingere la gente a utilizzare di più la bici, quindi quale migliore occasione. L’evento ha duplice validità: la spensieratezza della giornata e l’invito a chi viene da fuori per partecipare e ammirare, insieme a noi, la città. Non ci saranno chiusure di strade e non ci saranno problemi di viabilità, tutto si svolgerà in contemporanea”.

Questo il percorso: parte da Piazza Duomo, poi Corso Cavour, Via Tommaso Cannizzaro, Via dei Mille, Via Maddalena, Viale San Martino, fino all’inversione sul Viale Europa, per tornare dal viale San Martino verso Via Garibaldi e di nuovo a Piazza Duomo. Il percorso lungo invece proseguirà sulla Garibaldi verso il Municipio. Poi Via Gasparro, Via San Cristoforo, Via XXIV Maggio, Viale Boccetta, Via Garibaldi, inversione a Piazza Castronovo verso Viale Giostra. E ancora un lungo tour della città tra Viale Regina Elena e Margherita, Principe Umberto e Viale Italia, per poi scendere dal Viale Europa verso Via Catania, arrivando da via San Cosimo a Via Maregrosso. Infine il ritorno: Via Salandra, Via La Farina, Via Trieste, Via Geraci, Cesare Battisti, Primo Settembre e l’attivo al Duomo.