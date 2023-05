Si allarga la rosa di location disponibili per celebrare matrimoni e unioni civili sul territorio pattese. Se prima le sedi possibili si limitavano alla sala consiliare del Palazzo della città, l’ex convento San Francesco, la Villa Pisani, i parchi cittadini di Villa Umberto I e Parco Robinson, con le modifiche apportate al regolamento in materia di sposalizi dal civico consesso sarà possibile scegliere sedi anche al di fuori di quelle comunali.

Le variazioni approvate in Consiglio aprono la strada agli operatori privati che ne facciano richiesta, in aggiunta a quelle pervenute e già approvate dall’Assemblea pubblica, di poter ufficialmente accogliere le celebrazioni nuziali trasformando le loro sedi, tramite la sottoscrizione di un comodato d’uso gratuito, in un “sub-ufficio” dello Stato Civile da intendersi per la sola celebrazione di matrimoni e unioni civili.

«L’intento continua ad essere lo stesso portato avanti dalla nostra Amministrazione, vale a dire avvicinare sempre più il Palazzo ai cittadini con misure agevolative e con l’offerta di nuovi servizi – afferma l’assessore Salvatore Sidoti – in questo caso rivolti ai futuri sposi per cui si amplia la possibilità di scelta relativa alla location».

Altra buona nuova per chi convola a nozze, l’elasticità relativa agli orari prima limitati all’orario di servizio ovvero dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 17 che nelle sedi esterne, invece, sarà estendibile anche alle ore serali. Il servizio non prevede costi a carico dell’Ente e i futuri sposi che facciano richiesta di celebrazione del rito al di fuori dei luoghi di proprietà comunale dovranno fronteggiare le spese del trasferimento del personale attenendosi a un tariffario che varia da 150 a 200 euro se in orari di servizio o meno, fino a 250 euro in caso di celebrazione nei giorni festivi.