La seduta di Consiglio Comunale Congiunto Barcellona Pozzo di Gotto – Milazzo, tenutasi ieri sera a Palazzo Longano, non ha alla fine portato a una soluzione condivisa del problema. L’incontro si è ridotto più che altro a una mera individuazione di colpe per l’andazzo delle cose.

Del resto, trovare una soluzione diversa rispetto a quella prospettata non era facile, stante l’assenza di rappresentanti della Città Metropolitana (proprietaria dell’infrastruttura) e Genio Civile (ente preposto agli interventi. Intanto il ponte Mela resta chiuso con i disagi che continuano a ricadere sulla popolazione di Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo. Ma anche di Merì che subisce le ricadute del sovraffollamento della SS113.

La seduta, durata circa quattro ore, ha fatto registrare gli interventi dell’opposizione barcellonese. Tommaso Pino, in particolare, ha attaccato i sindaci di Barcellona e Milazzo che hanno dal canto loro evidenziato come le decisioni sull’intervento siano state adottate nell’estate del 2020, quando ancora Midili e Calabrò non si erano insediati. Alla seduta hanno preso parte anche i deputati regionali Matteo Sciotto e Pino Galluzzo. Quest’ultimo ha annunciato un’ispezione presso gli uffici del Genio Civile di Messina per verificare la corretta gestione dell’appalto sia nella fase di progettazione, sia in quella esecutiva.

L’INTERVENTO DI LORENZO ITALIANO

Sul fronte milazzese è intervenuto il Consigliere Comunale di opposizione ed ex sindaco, Lorenzo Italiano. “Basta chiacchiere! Ieri sera sono intervenuto durante la seduta del Consiglio Comunale di Barcellona. Ho posto diversi interrogativi alla deputazione e ai Sindaci di Milazzo e Barcellona, per cercare di dare una risposta anche ai tanti amici che sono angosciati e preoccupati per questa situazione, ne è uscito un rimpallo di responsabilità. Il fatto assurdo è che in questa vicenda i Comuni di Milazzo e Barcellona sono parte integrante e ogni atto e decisione viene mandato in indirizzo, come emerge da un sopralluogo effettuato dall’Ing. Marino e dall’Ing. Villari e dai tecnici del Genio Civile. Vigileremo e vi informeremo passo passo. Ad oggi non vi è nessuna certezza ma solo un vergognoso “scarica barile” di responsabilità, una caccia alle streghe che sicuramente poco interessa alla comunità”.

L’ANNUNCIO DELL’ASSESSORE SALVATORE COPPOLINO