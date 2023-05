Capo d’Orlando – Presentato il musical di Piero Di Maria “Radio 76” – VIDEO

Presente l'intero cast dello spettacolo che andrà in scena domani con doppio spettacolo al cine teatro "Rosso di San Secondo". Di mattina per le scuole e di sera, dalle 21.00, per il pubblico

Antonio Puglisi

È stato presentato questa mattina, presso l’aula consiliare “Falcone e Borsellino” di Capo d’Orlando il musical scritto e diretto da Piero Di Maria dal titolo “Radio 76”. Presente l’intero cast dello spettacolo che andrà in scena domani con doppio spettacolo al cine teatro “Rosso di San Secondo”. Di mattina per le scuole e di sera, dalle 21.00, per il pubblico. Non sono voluti mancare alla conferenza stampa anche coloro che hanno segnato la storia radiofonica del territorio come gli storici speaker Santino Gugliotta, Franco Perdichizzi, Gianfranco Bottaro, Mr Fefè, Pippo Squadrito e tanti altri. Un omaggio alla radio, un racconto che dagli anni settanta giunge sino ai giorni nostri e che ripercorre le sue tappe più significative. Capo d’Orlando, nel corso degli anni, ha sempre rappresentato un punto di riferimento proprio per la nascita di diverse emittenti radiofoniche che, ancora oggi, continuano a trasmettere. Ed è proprio alla storia dell’emittenza radiofonica del territorio che si ispira il musical di Piero Di Maria. Di seguito le interviste realizzate al margine della conferenza stampa di questa mattina. Leggi anche Sinagra – Conclusi i festeggiamenti per San Leone Capo d’Orlando – Si è chiusa con il botto la rassegna teatrale – VIDEO

