Nell’ambito dell’evento “La notte nazionale del liceo classico”, in uno scenario particolarmente suggestivo, nove alunni della classe II F della Scuola secondaria L. Da Vinci dell’I. C. “Villafranca Tirrena”, accompagnati dalla docente di Lettere, professoressa Giuseppa Vilardo, sono stati premiati per gli elaborati da loro prodotti per la 1^ Sezione del concorso Premio “F. Maurolico 2023”, giunto alla sua IV edizione.

Il tema di quest’anno era “Donne, Pace, Libertà”, finalizzato alla promozione di una riflessione sul ruolo delle donne come portatrici di un messaggio di pace e amore nel mondo. I ragazzi hanno accolto la sfida con entusiasmo, cimentandosi nella composizione di testi poetici in lingua italiana e dando prova di capacità creativa e di spirito di osservazione e riflessione.

Durante cerimonia di premiazione, svoltasi presso l’Aula Magna del liceo, la Dirigente dell’I.I.S. “F. Maurolico”, professoressa Giovanna De Francesco e la professoressa Stefania Giammò hanno consegnato una pergamena a ciascun alunno. Per i ragazzi è stata un’esperienza gratificante e ricca di emozioni, frutto di approfondimenti e rielaborazioni personali sia sulla figura femminile, considerata come elemento portante della società, sia sui diritti civili ancora negati alle donne in diversi Paesi del mondo.