Mirto – E’ stata concessa la proroga fino al 15 Agosto 2023, per l’ultimazione dei lavori di recupero e rifunzionalizzazione dell’ex mattatoio comunale di Mirto, da destinare a Biblioteca Comunale.

Il progetto risulta finanziato nel Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Messina per il Sud – Masterplan, con un importo complessivo di 970.000 euro, di cui 704.558,71 euro per i lavori veri e propri; l’impresa, che si sta occupando dell’esecuzione degli interventi, è la F.lli Micciulla s.n.c. con sede a Sant’Agata di Militello.

Inizialmente l’ultimazione dei lavori doveva avvenire il giorno 17 Aprile, ma la stessa impresa esecutrice dei lavori ha presentato una richiesta al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) Ing. Giuseppe Nastasi, al fine di ottenere una proroga di 120 giorni per varie motivazioni. Innanzitutto le recenti avverse condizioni meteo, che hanno interessato il territorio, non hanno consentito il regolare svolgimento delle lavorazioni previste, si sono verificate difficoltà di approvvigionamento della materie prime e notevoli incrementi dei prezzi e dei manufatti da parte dei rivenditori, sono stati accertati un rincaro dei costi di energia, gas e petrolio, e delle difficoltà per il reperimento del materiale di costruzione. Il RUP ha ritenuto opportuno concedere la proroga all’impresa per 120 giorni, e dunque fino al 15 Agosto 2023, in virtù del rallentamento che la stessa ditta ha dovuto subire per fatti non imputabili ad essa.