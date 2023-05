Floresta – Il Comune di Floresta, dopo aver pubblicato il bando per l’erogazione di contributi a fondo perduto, in riferimento alla realizzazione di azioni di sostegno economico in favore delle piccole e microimprese del territorio comunale, ha visionato le domande e le relative documentazioni acquisite.

Il 4 Maggio scorso si sono riuniti, presso l’Ufficio Tecnico del Comune, il Responsabile dell’Area Tecnica dell’ente comunale di Floresta Arch. Filippo Russo e le dipendenti comunali Giuseppa De Maria e Gaetana Rita Marino, per visionare le domande e le relative documentazioni presentate dopo la pubblicazione del bando in oggetto, riferito all’annualità 2021 e finalizzato a contenere l’impatto dell’epidemia Covid-19.

Le domande ritenute regolari ed ammissibili sono 3, con un importo uguale per suddividere la somma di 11.970 euro, concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; le 3 imprese otterranno un contributo di 3.990 euro. Il bando era stato approvato dalla Giunta Comunale il 7 Aprile 2022, al fine di sostenere le imprese più esposte agli effetti economici legati alla pandemia da Coronavirus e alle contingenti chiusure obbligatorie o limitazioni all’esercizio delle diverse attività.