Un vero parroco di strada, sempre pronto in soccorso degli ultimi. Messina piange padre Vincenzo D’Arrigo. Profondo dolore per la comunità dell’Annunziata, guidata con amore e dedizione per più di 50 anni.

Sacerdote dal 1957, nel 1965 è stato scelto come giuda della parrocchia della Santissima Annunziata dove è rimasto fino alla fine. Nel 2005 era nominato da Papa Benedetto XVI Cappellano di Sua Santità e nel 2014 era entrato a far parte del Capitolo Protometropolitano della Cattedrale come Canonico. Storico cappellano della Vara con il suo viva Maria a piedi della machina votiva ha guidato i fedeli. Un carattere estroverso che amava la schiettezza.

Le sue omelie andavano dritte al cuore dei fedeli. Senza orpelli con le parole che la gente comprendeva riusciva a raccogliere attorno a sé grandi e piccini. È stato sempre in prima linea quando c’era da difendere la sua comunità. Dalle battaglie per lo sbaraccamento di villaggio Matteotti, al ritrovamento dei corpi della famiglia Carità morta nell’alluvione del 27 settembre 1998, fino a vederlo dipingere le strisce pedonali davanti l’ingresso della chiesa dopo tante richieste cadute nel vuoto.

Sfegatato tifoso juventino era sempre pronto a rispondere alle richieste dei fedeli perché come recita il suo orologio senza lancette dietro la scrivania in sacrestia “la carità non ha re”, farse di monsignor angelo paino che aveva fatta sua. I funerali saranno celebrate giovedì 11 maggio alle 16 in Cattedrale. Domani sera alle 21 veglia di preghiera nella chiesa dell’Annunziata.