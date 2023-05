Da Santa Lucia del Mela a Rai Uno, direttamente nella trasmissione “Italia Si” condotta da Marco Liorni. È stato un vero successo per Chiara Rizzo che sabato pomeriggio ha trionfato nel talent “A squarciagola”.

Una performance strabiliante, che ha lasciato letteralmente senza parole anche il conduttore. Chiara Rizzo ha trionfato con il brano di Whitney Houston “I Will Always Love You”, sicuramente di non facile esecuzione. Eppure lei ha lasciato tutti senza parole, tanto che anche il giudice Guillermo Mariotto si è alzato in piedi. Insomma un consenso unanime.

Per lei arrivano anche i complimenti dell’Amministrazione luciese.

“La nostra Chiara Rizzo ha trionfato al talent “A squarciagola” con una esibizione eccezionale delle sue doti canore. Marco Liorni presentatore della trasmissione è rimasto davvero colpito da Chiara per la scelta dell’impegnativo pezzo di Whitney Houston “I Will Always Love You” la cui esecuzione ha fatto alzare in piedi il giudice Guillermo Mariotto e ha raccolto il consenso unanime.

Applausi scroscianti e standing ovation anche del pubblico per Chiara e la giudice unica Serena Brancale ha motivato così la scelta della vittoria di Chiara perché ‘é la cantante che andrei ad ascoltare ad un concerto, che fa musica live, che emoziona’.”