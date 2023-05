Come era nelle previsioni non è mancata la partecipazione dei fedeli al festeggiamenti in onore di San Leone a Sinagra.

Terminata la funzione religiosa officiata dal Vescovo Mons. Guglielmo Giombanco, il simulacro del Santo Patrono accompagnato dalle autorità civili, religiose e da tutti i fedeli è partito in processione dalla Chiesa Madre e ha raggiunto nel primo pomeriggio la Chiesa del Crocifisso.

Alle 16.30 è stata celebrata la Santa Messa e, a seguire, la seconda parte della processione con la “Cursa i Santu Lio” nella Via Vittorio Veneto.

Un soddisfatto Sindaco Nino Musca ha voluto ringraziare tutte le autorità politiche che nella giornata di ieri hanno voluto partecipare alla festa patronale di San Leone Vescovo.

“Abbiamo ricevuto la visita di numerosi sindaci del circondario, della senatrice Ella Bucalo, dell’Onorevole Pino Galluzzo, degli Onorevoli e sindaci Bernadette Grasso e Giuseppe Laccoto, nonché dell’Assessore Regionale Elvira Amata e del Questore, Dott.ssa Gabriella Ioppolo, entrambe di origini sinagresi” ha dichiarato il primo cittadino.

“Inoltre un ringraziamento anche a S.E. Mons. Guglielmo Giombanco che ha officiato la Messa del mattino. Per me e per tutta la comunità è stato un onore poter festeggiare il nostro Patrono San Leone alla presenza di tutte queste cariche civili e religiose e ciò attesta la stima profonda e l’amicizia che intercorre tra le nostre comunità” ha concluso Nino Musca.