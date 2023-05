Capo d’Orlando – Si è chiusa con il botto la rassegna teatrale – VIDEO

In scena un divertente "Non è vero ma ci credo" con un Enrico Guarneri in grande spolvero

- Antonio Puglisi Tempo di lettura: 1 minuto

"Non è vero ma ci credo" di Peppino De Filippo ha chiuso la rassegna teatrale di Capo d'Orlando al Cine Teatro "P.M. Rosso di San Secondo". Un lavoro rivisto nel testo e reso decisamente molto divertente con la regia di Antonello Capodici. Tante risate e lunghi applausi al termine dello spettacolo che ha visto Enrico Guarneri mattatore assoluto ma circondato da un cast di tutto rispetto che ha regalato momenti di grande ilarità ma anche di profonda riflessione. Di seguito le interviste realizzate a fine spettacolo.

