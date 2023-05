Anche nel comune di Patti, è stata celebrata la “Giornata Mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa”, in occasione dell’anniversario della nascita del fondatore Henry Dunant, padre dell’umanitarismo moderno.

Sul lungomare di Patti Marina, l’associazione di promozione sociale, che ha per scopo, l’assistenza sanitaria e sociale sia in tempo di pace che in tempo di conflitto, ha organizzato una giornata con tante attività dimostrative e divulgative, oltre a una campagna di comunicazione, firmata dall’agenzia creativa WLA, per celebrare quella che è una vera e propria festa di tutti i Volontari.