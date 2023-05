“La decisione di tenere domani presso l’isola di Lampedusa una seduta della Commissione Salute, Servizi sociali e sanitari dell’Ars, che mi onoro di presiedere, è apparsa quanto mai doverosa a tutti i suoi componenti.

Lo scopo è quello di discutere e affrontare le problematiche sanitarie e sociali che si riscontrano nella particolare situazione in cui versa l’Isola, anche in considerazione della frequenza sempre più intensa degli sbarchi delle persone migranti”.

Lo afferma Pippo Laccoto, presidente della VI Commissione legislativa del Parlamento regionale. “Mi preme sottolineare – aggiunge – l’importanza della presenza fisica della Commissione nella realtà lampedusana. L’emergenza continua che affronta l’Isola, che è frontiera d’Europa, merita un segnale tangibile di impegno e solidarietà da parte dei suoi rappresentati. Ascolteremo,dunque, nel corso della seduta la testimonianza delle autorità locali impegnate in prima persona nello sforzo quotidiano di fornire la migliore risposta sanitaria possibile, e lo faremo insieme al Prefetto di Agrigento e al Commissario straordinario dell’ASP di Palermo.

Al termine della seduta, inoltre, la Commissione visiterà il poliambulatorio diretto dal dott. Francesco D’Arca per poi recarsi all’interno dell’hot-spot dove, come è noto, trovano prima accoglienza le persone migranti. Essere presenti, come ho detto, è un segno di solidarietà e la solidarietà sottintende azioni positive. L’auspicio è quello di trovare, con l’impegno comune, soluzioni concrete. Lampedusa non è sola – conclude Laccoto”.