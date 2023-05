Il sogno play off si infrange sulla vittoria del Licata per 2-1 in casa del San Luca. Il Città di Sant’Agata non è riuscito a bissare la qualificazione dello scorso anno, ma quella appena conclusa rimane comunque una stagione entusiasmante.

I biancazzurri chiudono con un bottino di 52 punti al quinto posto, in coabitazione proprio con Sancataldese e Licata. Ed è proprio il Licata ad approdare all’appendice post season grazie alla migliore classifica avulsa. Il Città di Sant’Agata è andato comunque oltre il suo obiettivo stagionale che era quello di centrare la salvezza nel campionato di Serie D. Obiettivo centrato con largo anticipo ed esprimendo un buon calcio. La squadra è stata allestita in maniera oculata, mantenendo sempre costante un occhio al budget. Un buon lavoro del DS Meli e della dirigenza, un gran lavoro di chi ha portato risultati a casa col lavoro quotidiano, scendendo in campo settimana dopo settimana.