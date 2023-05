Cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvolosi nella giornata di oggi. Non si prevedono fenomeni significativi, se non qualche possibile debole pioggia.

Le temperature rimangono stazionarie. I venti spireranno deboli dai quadranti nord orientali, in rotazione ai quadranti sud orientali. Per quanto riguarda i mari, il Tirreno da quasi calmo a mosso così come lo Ionio. Mare di Sicilia da mosso a molto mosso.