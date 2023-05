C’è un solo candidato a sindaco a Mazzarrà Sant’Andrea ed è l’uscente Carmelo Pietrafitta con la sua lista “Mazzarrà Unita Rinasce”.

Il primo cittadino si ripresenta per chiedere la rielezione al culmine di cinque anni caratterizzati da tante novità per il paese. Sul piano della riqualificazione urbana, dell’efficientamento energetico, l’uscita dal dissesto, il rilancio del florovivaismo con il marchio culla dei vivai e la sistemazione dell’80% delle strade ai cui margini sorgono le aziende florovivaistiche, la nascita della Consulta Agricola Comunale, la riqualificazione del campo sportivo in itinere, la riqualificazione dei palazzi storici. E non solo.

Adesso Pietrafitta ha come unico concorrente il raggiungimento del doppio quorum, quello del raggiungimento della metà più uno dei votanti e dei voti validi. All’orizzonte una serie di obiettivi. I più importanti: il completamento del laboratorio di analisi fitopatologico, la creazione di un campo di piante madri e la grande scommessa del polo impiantistico.

Di seguito la video intervista al primo cittadino uscente e unico candidato sindaco di Mazzarrà Sant’Andrea.