Riprendono giovedì 11 maggio alle 19 i lavori del consiglio comunale convocati dal presidente Alessandro Oliva per la discussione di numerose interrogazioni e mozioni.

In apertura le forze politiche dovranno approvare però il regolamento comunale per l’istituzione del garante per l’infanzia e l’adolescenza, licenziato qualche settimana addietro dalla terza commissione consiliare. Quindi tre mozioni presentate dal consigliere Damiano Maisano, che è anche firmatario di quattro interrogazioni, ed ancora due interrogazioni firmate da Antonio Foti, e che riguardano: la riqualificazione ex quartiere spagnolo (ala ovest) ed il crono programma del Comune di Milazzo sul piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Maisano invece formula proposte con le mozioni per l’ampliamento e la realizzazione della nuova rete fognaria in alcune vie della frazione di Santa Marina; nelle periferie per la sostituzione e messa in sicurezza immediata di pali di illuminazione pubblica/stradale; per l’abbellimento e la pedonalizzazione del centro storico cittadino con prolungamento dell’isola pedonale dalla via D. Piraino a Piazza Mazzini.

Nelle interrogazioni invece segnala all’amministrazione e agli uffici comunali problematiche che riguardano: rilascio di autorizzazioni parcheggio per invalidi; grosse perdite di acqua nelle vie Madonna delle Grazie ed Addolorata; rischio emergenza igienico/sanitario per mancanza di bagni chimici ecologici nel mercato settimanale; degrado, abbandono e pericolo nella via Sant’Antonio a Capo Milazzo.