Sono ore di preghiera, speranza, apprensione per la giovane di appena 16 anni che lotta per rimanere attaccata alla vita al Policlinico di Messina dopo essere rimasta coinvolta ieri pomeriggio in un incidente stradale in Via Palmara, a Milazzo, nella zona di San Pietro.

A scontrarsi frontalmente due scooter, per cause ancora in corso di accertamento. La giovanissima è stata trasferita in ospedale a Messina dal Pronto Soccorso del Fogliani, dal momento che le sue condizioni sono apparse subito preoccupanti. Quindi un delicato intervento di neurochirurgia per i traumi riportati a seguito dell’impatto al suolo. Nello scontro sono rimasti feriti altri due minori.