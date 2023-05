Anche il Comune di Mazzarrà Sant’Andrea celebra oggi la “Giornata Mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa”, data scelta poiché ricorre l’anniversario della nascita di Henry Dunant, fondatore del Movimento.

“Il nostro Comune è orgoglioso di essere sostenitore della Croce Rossa Italiana dalla quale il sindaco Carmelo Pietrafitta ha ricevuto la bandiera in vista di questa importante ricorrenza – scrive l’Amministrazione Comunale – Insieme alla Croce Rossa del Comitato di Barcellona Pozzo di Gotto, presieduta da Giuseppe Puliafito, sono tante le iniziative condotte sul nostro territorio comunale, a partire dal famoso Banco Alimentare attraverso il quale riusciamo a dare un aiuto alle famiglie in difficoltà. Per noi è un grande onore e un grande privilegio affiancarci ai volontari della Croce Rossa Italiana del Comitato di Barcellona Pozzo di Gotto”.