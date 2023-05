Autoarticolato in fiamme oggi intorno alle 14,30 lungo il viadotto Ritiro.

Per cause in corso di accertamento, un mezzo pesante ha preso fuoco e solo la prontezza di riflessi dell’autista del camion ha evitato il peggio. L’uomo infatti è riuscito a sganciare il rimorchio dell’autoarticolato e ha sganciato la motrice che aveva preso fuoco.

Dopo aver assicurato il mezzo a bordo strada ha lasciato l’abitacolo del camion e si è messo in salvo. Sul posto la polizia stradale. Inevitabili i rallentamenti alla circolazione. L’alta colonna di fumo è rimasta visibile per diverso tempo anche a distanza.