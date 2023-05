Un libro, due scuole, una sfida letteraria con al centro il bel libro di Simona Lo Iacono, “Il mistero di Anna”. Un evento organizzato dalla Libreria Bonazinga di Messina, che ha visto protagonisti, nella mattina del 5 maggio nel nuovo plesso di via Catania di Scala Torregrotta, le terze classi della scuola ospitante I.C. Torregrotta e dell’I.C. Villafranca Tirrena.

Le due squadre delle Scuole secondarie di I Grado, guidate dalle rispettive Dirigenti prof.ssa Barbara Oteri e prof.ssa Rossana Ingrassia e accompagnate dalle docenti di Lettere e di Sostegno e soprattutto dal tifo caloroso dei compagni, hanno risposto con entusiasmo alle molteplici domande e alle simpatiche prove pratiche preparate dall’autrice.

Le domande avevano al centro la storia di Anna Cannavò, la protagonista del romanzo Il mistero di Anna, edito da Neri Pozza, una undicenne siracusana che in virtù di un concorso a scuola, vince la possibilità di trascorrere una settimana a casa della scrittrice Anna Maria Ortese. Simona Lo Iacono ha avuto la bella intuizione di non rendere questa scrittrice, troppo spesso dimenticata, protagonista del suo romanzo, ma comprimaria. Proprio questo suo essere narrata da una voce vergine, affamata di cultura e parole, le regala un profilo e uno spessore che lasciano al lettore la voglia di scoprirla o tornare a rileggerla.

Ma tutto il libro è in realtà un elogio vibrante nei confronti della letteratura. In modo lieve e quasi con passo di danza, il libro di Simona Lo Iacono fa capire l’importanza delle parole, la loro magia. Proprio per questo messaggio, il romanzo è stato scelto con convinzione dalla “Leonardo da Vinci” di Villafranca Tirrena e messo al centro del suo Progetto Lettura. Con altrettanta convinzione, gli studenti hanno dato prova dell’attenzione con cui lo hanno letto in classe, rispondendo prontamente alle domande sul contenuto del romanzo e sulla vita della Ortese.

Basandosi sul format del programma di qualche anno fa Per un pugno di libri, le due scolaresche hanno dato vita ad una gara all’ultimo respiro, mostrando non solo la voglia di vincere, ma anche grande fair play. Alla fine, dopo un testa a testa appassionante, ha vinto l’I.C. Torregrotta, ma il “pugno di libri” per le biblioteche scolastiche è arrivato in dono ad entrambi gli istituti da parte dell’editore.

Ma il dono ancora più grande, per i ragazzi, è stato incontrare l’autrice, non solamente circondarla per il firmacopie di rito, ma anche per farle firmare i tantissimi disegni sui protagonisti del romanzo, con cui l’hanno accolta festosamente. Se è vero, come scrive la Lo Iacono, che esiste la misura oppressa e quella libera delle parole, l’evento a cui gli alunni delle due scuole hanno partecipato insieme, è stata un’esperienza di libertà e crescita.