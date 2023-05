La riapertura del Santuario della Madonna del Tindari a Capri Leone, avvenuta lo scorso 6 maggio, ha lanciato anche un messaggio importante proveniente dai più piccoli grazie all’infiorata realizzata dal “Movimento Giovanile”.

L’associazione ha voluto raffigurare due mani che consegnano a Maria, Regina del cielo e della terra, il cuore della comunità desideroso di pace, in questo momento in cui in varie parti del mondo regna la guerra.

Un messaggio chiaro che proviene dai bambini.

Infatti, oltre all’infiorata, sono stati esposti numerosi pensieri, con disegni, da parte dei più piccoli in omaggio alla Madonna (foto di seguito).

Una insistita ricerca di pace, di serenità, di comunione è stata espressa dai bambini in occasione di un evento definito dall’Amministrazione guidata da Bernadette Grasso “storico” come la riapertura del Santuario.