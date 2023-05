È stata una prima edizione della Festa di Primavera dell’ITET G. Tomasi di Lampedusa di successo e con novità importati che, per i prossimi anni, daranno notevole impulso all’offerta formativa per gli alunni dell’Istituto di via Parco degli Ulivi.

L’evento, fortemente voluto dalla Dirigente Antonietta Emanuele, è stata l’occasione per presentare i nuovi attori che, contribuiranno al potenziamento delle competenze, grazie al dialogo ormai costante tra le aziende del territorio e le attività didattiche degli docenti.

Un nuovo corso che darà una prospettiva attuale e vincente per il prosieguo degli studi o più direttamente nel mondo del lavoro. In aula magna la Festa è stata inaugurata dalla consegna delle borse di studio patrocinate dalla Costruzioni Bruno Teodoro S.p.A. che ha voluto dare un premio ed un incentivo agli alunni meritevoli, che hanno conseguito il massimo punteggio agli Esami di Stato dello scorso anno.

Smeralda Coppolino, Alessia di Bella, Nicoletta Levanto, Fabliola Mairana, Erica Pia Monachino, Elisa Patti e Antonella Sauta hanno simbolicamente ricevuto gli assegni, consegnati dai fratelli Nuccio, Andrea e Francesco Bruno in rappresentanza della società, che ha dimostrato vicinanza e sensibilità al mondo della scuola e dei giovani.

Successivamente, la dirigente ha presentato la novità assoluta dei Testimonial: esperti, professionisti e titolari di aziende che nei vari settori, saranno a disposizione nei percorsi laboratoriali per rendere dinamico e attuale il sapere in ottica futura.

Nel dettaglio i testimonial saranno: Maria Grazia Emanuele (Laboratorio di Biologia), Teodoro Bruno e Luciano La Rosa (Laboratorio Costruzione Ambiente e Territorio), Santino Carrabba e Manlio Carta (Laboratorio Moda e Design), Simonetta Galipò, Elisa Liprino, Loredana Portale (Officina Inclusiva), Nino Onofaro (Museo Informatica), Salvino Fidacaro (nella foto di seguito) (Laboratorio di robotica), Maurizio Cucinotta (Laboratorio Impresa Simulata).

Nell’occasione è stato previsto anche il taglio del nastro di nuovi e innovativi laboratori. Inoltre è stata allestita una mostra permanente sulla Shoah organizzata dalla docente Antonella Sciotto e patrocinata dalla Wellnext e dallo Yad Vashem, Ente Nazionale per la memoria della Shoah.

E’ stato un successo organizzativo e di idee per il futuro, a cui ha partecipato con entusiasmo il corpo docenti, con menzione particolare alle docenti Ketty Consolo e Elisa Gumina.

All’evento sono intervenute anche le istituzioni con il Sindaco Bruno Mancuso ed il Vice Questore Carmelo Nicola Alioto, a testimoniare la vicinanza dell’amministrazione attiva alla scuola e in particolare all’ITET G.Tomasi di Lampedusa.

“Sono molto soddisfatta – dice la Dirigente Antonella Emanuele – per la riuscita della prima edizione della festa di Primavera. La “bella stagione” è il simbolo della rinascita e di un nuovo corso di vita. Queste iniziative e novità sono da oggi a disposizione degli alunni. Esperti del settore possono generalmente darci dei suggerimenti e consigli, in modo da orientare al meglio la didattica, con pieno beneficio e sostegno per tutti gli alunni”.