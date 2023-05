San Marco d’Alunzio – Il Comune di San Marco d’Alunzio, guidato dal Sindaco Filippo Miracula, è il primo Comune d’Italia a ottenere il sigillo sostenibilità, con la pubblicazione del bollino che rappresenta il riconoscimento del rispetto dei criteri di sostenibilità e l’ecosostenibilità delle proprie attività.

L’Amministrazione Comunale aluntina ha ricevuto il Rating ESG (i tre pilastri della sostenibilità Materia ambientale, sociale e di governance), al momento assegnato esclusivamente a società private, e dunque è il primo ente locale a ottenere questo titolo importante. Gli amministratori si sono rivolti alla società milanese ESG Portal, che si occupa di valutare le performance ambientali di varie aziende ed enti; il paese di San Marco d’Alunzio è riuscito ad avere una buonissima valutazione nel rispetto dei criteri ESG, introdotti nel 2022 dal Parlamento Europeo, riferiti ai tre pilastri della sostenibilità.

La valutazione, avviata ed effettuata dalla società ESG Portal, è avvenuta tramite un questionario e il rispetto dei criteri non riguarda solo l’impatto ambientale, ma anche la correte gestione dell’istituzione politica e gli effetti della politica aziendale sui dipendenti, con i conseguenti aspetti sociali.

Negli scorsi giorni a San Marco d’Alunzio ha preso il via anche l’ospitalità diffusa, con il borgo aluntino che regala 3 notti gratis ai turisti. In particolare sono state destinate gratuitamente 30 camere di un complesso di edifici del borgo storico ai turisti e ai visitatori, in arrivo per la prima volta a San Marco d’Alunzio.