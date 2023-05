Un nuovo inizio, uno spazio importante di condivisione… Spadafora apre le porte alla prima biblioteca comunale “Museo biblioteca Prof. Francesco Pino”, una nuova sede, con originale arredamento, inaugurata nel pomeriggio del 6 maggio.

Ad aprire la cerimonia, che ha visto la partecipazione della sindaca Tania Venuto, la benedizione dei locali da parte di Padre Alessandro Lonardo. Di grande impatto è stata la trattazione in maniera esaustiva ed eccezionale della storia della vita del Professore Pino Francesco da parte del medico e consigliere Dottor Francesco Rigano, il quale ha fatto ricerche approfondite sulla persona che era il Professore, di origini spadaforesi, classe 1908, che ha voluto fortemente investire nella cultura. Una grande testimonianza che ha lasciato tutti a bocca aperta.

“Una bellissima realtà per la nostra comunità che finalmente diventa realtà – ha detto entusiasta Tania Venuto -. Il locale è stato ereditato da un lascito testamentario di un medico originario del paese ma che viveva a Torino in quanto lavorava alle Molinette ed era anche medico della Fiat. Dopo 25 anni dalla sua morte il comune entra in possesso dell’immobile e grazie ad un finanziamento del Ministero si è ristrutturato un appartamento concepito negli anni 80 ed oggi divenuto biblioteca museo che ricorda il Dott Pino Francesco “Una mente avanti nei tempi”, con le sue meravigliose raccolte di libri e di materiale suo personale. Abbiamo aperto la struttura rendendola agibile e disponibile alla cittadinanza. Una mente avanti nei tempi, quella del Dott. Pino. Ringrazio la senatrice Floridia, che con la sua bontà ha arredato una stanza per i più piccoli, realizzando uno spazio fantastico. Ringrazio tutte le donazioni di opere e di libri che sono state fatte in questi giorni per arricchire sempre di più la nostra biblioteca, tra cui le due opere arte di un artista di Furnari, e il presepe del nostro maestro Pietro Aprile. Un piccolo input –conclude – affinché tutti ne possiamo godere ed arricchire. Grazie a tutti. La biblioteca resterà aperta al pubblico due volte a settimana, martedì e giovedì con tante nuove letture per avvicinare alla cultura ai nostri Spadaforesi”.

Tra i presenti la senatrice Barbara Floridia, che ha donato una stanza per i bambini arredandola con l’uso di materiale riciclato. “È stato un piacere inaugurare a Spadafora la biblioteca comunale – ha detto la senatrice – nata grazie al lascito del dottor Francesco Pino. Avere un luogo dove possiamo leggere insieme significa avere l’opportunità di incontrare noi stessi. Nel mio piccolo ho contribuito donando l’allestimento dell’area lettura dedicata ai più piccoli. Non ho fatto niente di straordinario se non contribuire economicamente. Ringrazio il sindaco Tania Venuto per avermi coinvolta e l’architetto Amelia Lamberto per avere realizzato, con eleganze e stile, un ambiente accogliente e sostenibile dove accogliere i nostri piccoli amici lettori. Ho sempre creduto nel valore delle biblioteche. Luoghi preziosi per fare crescere la nostra comunità. Mio nonno diceva sempre: i libri sono anche delle macchine. Io ho 4 macchine e vanno a libri non a benzina”.

È stato un pomeriggio allegro ed emozionante, caratterizzato anche da altri momenti, in compagnia dei volontari “Mattixleggere”. Giovanna Farsaci, Maria Giorgianni, Giusy Quartarone e

nonno Franz Farsaci, ancora una volta con belle storie, animate e divertenti, hanno fatto sognare i più piccoli.