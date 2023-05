Terzo posto, ma soprattutto convocazione in Nazionale. Vincenzo Triscari ha centrato il suo obiettivo: dall’8 all’11 giugno a Maribor, in Slovenia, vestirà la maglia azzurra agli Europei di Tiro a volo.

Nel weekend appena trascorso, a Massa Martana, nel campo del TAV Umbriaverde, il tiratore nasitano è salito sul terzo gradino del podio della prova di Coppa del Mondo di Fossa Universale, valido come raduno della Nazionale Italiana.

Lo scorso 27 marzo Triscari aveva sparato meglio di tutti i competitors, classificandosi primo al Gran Premio Nazionale di Fossa Universale

Ieri Vincenzo Triscari ha ottenuto un ottimo terzo posto nella qualifica Men, con un punteggio di 193/200 +24, e si è classificato terzo anche nell’assoluto, entrando al barrage per il prestigioso trofeo. Triscari è tornato a casa con ben due medaglie, grazie al secondo posto conquistato nel torneo a squadre insieme a Raffaello Grassi e Massimo Pignataro.

«Ringrazio il CT della Nazionale Sandro Polsinelli per la fiducia, che spero di ripagare con i risultati – commenta lo ‘sniper’ nasitano –, ma anche il mio capitano, Nino Buda, il mitico Gero Gibiino, che mi ha dato preziosi consigli per commettere meno errori, la mia società, il “Tiro a volo Castanea”, e soprattutto chi mi sostiene ogni giorno, in particolare la mia famiglia e la mia compagna, oltre ai miei due sponsor, Fuoco dell’Etna Fichera e Lc Mobili».