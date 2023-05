Vittoria all’Ariston per la crew del Liceo Vittorio Emanuele III di Patti. Il GEF – The World Festival of Creativity in Schools – premia gli studenti pattesi di elevato slancio artistico che hanno calcato con energia e concentrazione il palco più iconico d’Italia.

Uno scroscio di applausi ha per un momento interrotto la performance della band “Sorriso”, così battezzatasi dietro le quinte – racconta il presentatore in diretta – essendo partiti da Patti senza ancora un nome. Sotto la direzione della professoressa Samantha Sindoni, Aurora Mannelli (voce), Greta Camuti (violino), Gloria Fatima Ferrisi (pianoforte), Sofia Formica (basso), Domenico Francesco Rottino (batteria), Antonino Rottino (chitarra), Emmanuel Maria Salvo (tastiera) e le coriste Sofia Amato, Eya Aidoudi e Giulia Sarri hanno magistralmente interpretato la canzone leggendaria di Fabrizio De André “Il pescatore”.

Ecco la loro esibizione: