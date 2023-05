La stagione estiva si avvicina e anche il sindaco di Patti ha emesso un’ordinanza per predisporre le misure volte a prevenire l’insorgere e il diffondersi di incendi.

“Il territorio comunale è in buona parte ricoperto da sterpaglie anche sui bordi stradali e linee ferroviarie che – riporta il documento – durante la stagione estiva può essere soggetto a gravi danni con conseguenze anche sulla pubblica incolumità a seguito di incendi che possono svilupparsi nelle aree infestate da sterpaglie che possono risultare strumento di propagazione del fuoco con suscettività ad estendersi in attigue aree arborate o cespugliate anche su terreni normalmente coltivati nonché in eventuali strutture antropizzate”.

Pertanto, il sindaco Gianluca Bonsignore – in qualità di autorità comunale di Protezione Civile – ordina ai soggetti che a qualsiasi titolo godano di terreni di provvedere entro la data del 15 giugno 2023 alla ripulitura di erbe secche, sterpaglie, cespugli, arbusti e residui di coltivazione nonché allo sgombero da rifiuti, detriti, immondizie, materiali putrescibili e quant’altro possa essere veicolo di innesco o propagazione di incendio.

Necessario, tuttavia, prestare attenzione alla salvaguardia della vegetazione tipica (querce, ulivi, agrumi, viti, conifere, ecc.) e delle zone soggette a vincolo di tutela ambientale (aree boschive, zone di rispetto, ecc.), motivo per cui gli interventi di ripulitura dovranno riguardare essenzialmente le specie infestanti, con divieto assoluto di procedere a spianamenti generalizzati e estirpazioni indiscriminate che, in difetto delle necessarie autorizzazioni, saranno perseguiti a norma di legge.

L’ordinanza riporta dettami anche per quanto riguarda lo smaltimento del materiale di risulta derivante dalla ripulitura che dovrà essere adeguatamente smaltito secondo la normativa vigente, con divieto assoluto di abbandono. Dando atto ai termini di legge, risulta possibile bruciare sul posto erbacce e simili purché tale attività non avvenga dal 15 luglio al 15 Settembre (periodo di massimo rischio per gli incendi), mentre nei periodi compresi fra il 15 giugno e il 14 luglio e tra il 16 settembre e il 15 ottobre le delimitate aree di fuoco sempre sotto stretto vigile controllo devono essere poste ad una distanza non inferiore a 200 metri dai margini esterni dei boschi e delle aree protette. Da non trascurare l’accento posta sulla responsabilità generale: “Tutti i cittadini, residenti e non, hanno facoltà di segnalare inadempienze o situazioni di potenziale pericolo derivante dall’incuria di terreni compilando un apposito modulo reperibile sul sito istituzionale del Comune di Patti o presso l’Ufficio di Protezione Civile”.