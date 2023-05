Giornata di allerta gialla diramata dalla Protezione Civile. Una depressione porta tempo nuvoloso. Prime piogge in mattinata sulla Sicilia occidentale che, nel pomeriggio, raggiungeranno il messinese, seppur deboli.

Temperature in diminuzione. I venti spireranno deboli dai quadranti sud-orientali in rotazione a orientali. Per quanto riguarda i mari, Tirreno da quasi calmo a poco mosso così come lo Ionio. Mossi il Canale e il Mare di Sicilia.