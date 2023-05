Grave incidente stradale a Milazzo nel giorno in cui la città festeggia il Co-Patrono San Francesco di Paola. Oggi pomeriggio, intorno alle 15,30, tre giovani sono rimasti feriti in uno scontro tra un ciclomotore e un altro di cilindrata superiore.

Il sinistro si è verificato in Via Palmara. Dei tre giovani rimasti feriti, una sedicenne è stata trasferita in gravi condizioni al Policlinico di Messina. Secondo quanto si apprende, la ragazza si troverebbe in coma. Sono ore di grande apprensione per amici e familiari.