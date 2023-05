Verdetto sospeso per la qualificazione ai playoff del Città di Sant’Agata che, nell’ultima giornata del campionato di serie D, ha pareggiato 1 a 1 sul campo di Acireale. Gol per i padroni di casa siglato da Savonarola al 73’ e pareggio quasi immediato di Maesano.

Un risultato che non consente però ancora di festeggiare la conquista della seconda qualificazione consecutiva ai playoff per i biancoazzurri, con il verdetto rimasto in bilico a causa di quanto accaduto nel match tra San Luca e Licata. Alla mezz’ora di gioco, infatti, un infortunio subito dall’arbitro ha costretto le squadre a far rientro negli spogliatoi con partita sospesa e probabile ripresa domani pomeriggio.

Il Città di Sant’Agata è attualmente quinto a quota 52 insieme alla Sancataldese ma comunque avanti per la migliore differenza reti. Se il Licata non vince il recupero, Sant’Agata che si qualifica ai playoff e affronta il Locri in trasferta. Se gli agrigentini dovessero fare bottino pieno invece, raggiungerebbero anche loro quota 52 in classifica e sarebbero quinti per una migliore classifica avulsa a tre squadre.