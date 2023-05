Castroreale – Nei match di andata delle semifinali di Coppa Sicilia – Memorial “Filippo Lentini” l’Aquila Bafia ha battuto in casa 1-0 l’Aci e Galatea, mentre il Monforte San Giorgio ha pareggiato 1-1 in trasferta contro il San Giorgio Piana.

L’Aquila Bafia si è imposta sull’Aci e Galatea (nella foto), grazie alla rete al 16′ di Simone Mastroieni, il quale ha realizzato una splendida rete con un destro all’incrocio dei pali. Nel finale da segnalare 3 espulsioni, 2 per gli ospiti e 1 per i locali; per l’Aci e Galatea sono stati espulsi Micalizzi e Cunsolo, mentre per l’Aquila ha ricevuto il rosso Sterrantino.

Il Monforte San Giorgio, invece, è riuscito a ottenere un prezioso pareggio 1-1 in trasferta contro il San Giorgio Piana e avrà la possibilità di conquistare l’accesso alla finale nel match di ritorno, che verrà disputato Domenica 14 Maggio a campi invertiti. Per il Monforte, il San Giorgio Piana e l’Aci e Galatea è molto importante raggiungere la finale; infatti la vincente otterrà la qualificazione in Promozione (l’Aquila Bafia ha già ottenuto la Promozione, vincendo il Girone D di Prima Categoria). La data della finale sarà successivamente comunicata.