Santa Teresa di Riva – Il Città di Santa Teresa e il Serradifalco giocheranno la finale di Coppa Trinacria, competizione riservata alle formazioni di Seconda Categoria, bissando nei match di ritorno il successo ottenuto all’andata.

Negli incontri di ritorno delle semifinali il Città di Santa Teresa ha superato in casa 3-1 il Real Rocchenere (dopo la vittoria 3-0 dell’andata), con la doppietta di Marchiafava e la rete di Maimone; invece il Serradifalco, dopo il 4-0 dell’andata, ha battuto in trasferta 4-1 la Tremestierese Calcio (nella foto), grazie alla doppietta di Pucci e ai gol di Cambiano e Salvo.

Il Città di Santa Teresa è già volato in Prima Categoria, dopo il successo nel Girone D di Seconda, e raggiunge un altro traguardo importante; nella sua semifinale ha avuto la meglio del Real Rocchenere, squadra anche lei promossa in Prima, con la vetta raggiunta nel Girone C. La finale vedrà affrontarsi due neopromosse; infatti anche il Serradifalco ha conquistato la promozione in Prima Categoria, giungendo secondo nel Girone B (in questo raggruppamento hanno ottenuto la promozione diretta la prima in classifica Aragona Calcio e il Serradifalco, vista la grande distanza rispetto al terzo posto).