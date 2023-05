Isola pedonale sì, isola pedonale no, isola pedonale solo nel fine settimana. Sta sollevando numerose polemiche la decisione del sindaco di Messina Federico Basile di riaprire al traffico veicolare l’isola pedonale del viale San Martino che ha trovato invece positivi riscontri tra la popolazione.

Una decisione della quale non si comprende la logica sulla scorta della comunicazione di qualche giorno prima che prorogava proprio la pedonalizzazione di quell’area per altri mesi. A spiegare perché si sia scelto di invertire la rotta è lo stesso primo cittadino che sostiene si tratti di un’ulteriore sperimentazione nella sperimentazione. Ma che da rumors di palazzo sembra invece essere stata dettata per venire incontro a quei commercianti che hanno lamentato un calo delle vendite proprio per la chiusura di quel tratto del viale San Martino.

“Una scelta quindi fatta per accontentare chi non ha saputo cogliere le potenzialità di sfruttare uno spazio libero da smog e auto davanti la propria bottega” hanno commentato sui social molti messinesi che non comprendono come si sia potuto fare un passo indietro di fronte a un progetto di rimodulazione di viabilità urbana che più volte l’amministrazione Basile ha spiegato punti a liberare la città dalle auto per riconsegnarla ai cittadini.