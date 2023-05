Prenderà il via alle ore 18 la serata dedicata a Emanuele Bucolo, ex assessore di Barcellona Pozzo di Gotto, spentosi prematuramente un anno fa dopo avere coraggiosamente lottato contro un male incurabile.

L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale “Noi Giovani”. “Nessuno ha dimenticato il sorriso di Emanuele, nessuno ha dimenticato il suo smisurato amore per le giovani generazioni che lo hanno portato a organizzare, nel lontano 2008, la prima “Notte Giovane” nella Città di Barcellona Pozzo di Gotto – si legge in una nota – E, in un momento storico in cui soprattutto i giovani hanno bisogno di esempi sul loro cammino, ricordare Emanuele diventa quasi un bisogno, un’esigenza. Le opere realizzate dagli studenti e dalle associazioni barcellonesi ci ricorderanno le tessere di un mosaico intrise d’amore per la nostra terra ognuna con la sua particolare storia, affluenti al tema principale la risata e il ricordo di Emanuele e quello che ha fatto per la città e i giovani di Barcellona Pozzo di Gotto nel corso della sua vita”.

Gli addobbi floreali dell’evento, in programma all’ex Pescheria di Via Longo, sono curati dal Comune di Mazzarrà Sant’Andrea e dalle luminarie siciliane a cura di ArteLuce gruppo Raimondo. Sarà presente inoltre una photogallery. Partecipano anche le scuole cittadine e artisti locali. Alle ore 18 introduzione della cerimonia a cura di Domenico Aragona. Sarà consegnata una targa alla famiglia. Alle ore 19 esibizioni musicali delle band amiche di Emanuele: Harakiri, Triofast, Aranciamare, Teresa Pitzalis

