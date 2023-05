Costa d’Orlando è alla ricerca di un porter da inserire nel team per la stagione 2023.

Mansioni principali: si prende cura delle valigie e le borse degli ospiti che effettuano il check-in; supporto ospiti per la sistemazione in spiaggia; trasporta i bagagli mentre accompagna gli ospiti nelle loro stanze; controlla e gestisce il deposito bagagli; mantiene in ordine l’atrio, l’area della hall e della reception.

Requisiti richiesti: Si richiede un’esperienza pregressa nel ruolo di almeno un anno; Conoscenza della lingua inglese; Ottime capacità comunicative; Capacità di lavorare e coordinarsi in gruppo.