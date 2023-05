Le poesie in concorso dell’Istituto Comprensivo Luigi Pirandello raccolte in un opuscolo. Nella Basilica Cattedrale “San Bartolomeo” è stato presentato il libriccino “Poesie per Santa Febronia” alla presenza di don Pierangelo Scaravilli e dell’assessore al turismo Daniele Greco in rappresentanza della città.

Le poesie sono state lette dai giovanissimi autori della classe II B: Marta Garito, Matilde Palazzolo con Emma Uzzi e Francesco Ficarra, Alessandra Mastronardi, David Donzì con Giada Lapa e Matilde Barcellona, Eva Massi con Silvia Romano e Clara Miano, Luca Buttò, Pierre Pugliesi con Dominique Merendino, Lorenzo Pocorobba con Iacopo Pisano e Filippo Pirri, Valeria Gregoli, Gaia Calamoneri, Giorgia Casella, Fabiola La Guidara, Nicolò Ceraolo e dalla professoressa Maria Rosa Santalucia.

“Far conoscere Santa Febronia, patrona della città di Patti, dare linfa alle tradizioni e stimolo alla creatività dei ragazzi” riassume le finalità del progetto cominciato lo scorso mese di novembre. L’attività è stata messa a punto come propedeutica al gemellaggio “Patti – Minori”, città campana dalla patrona comune meglio intesa, in terra salernitana, come Santa Trofimena. Per preparare gli alunni delle seconde e terze classi della scuola secondaria di primo grado era stato indetto un concorso di poesia intitolato proprio “Santa Febronia”, raccogliendo articolati componimenti frutto di studio ed empatia.

I giovani studenti si sono trovati ad approfondire una storia temporalmente lontana ma ancora tristemente attuale: «Oggi come ieri, santa Febronia Trofimena ci parla di donne vittime di violenza e di gretto conformismo – rileva la dirigente Clotilde Graziano – ma anche di coraggio e di fermezza in virtù della propria fede o del proprio credo». Un percorso formativo intenso, tanto da risultare meritevole di essere condiviso al di fuori dell’ambito scolastico.