Capri Leone – E’ stato riaperto Sabato 6 Maggio il Santuario della Madonna del Tindari a Capri Leone, un evento che l’Amministrazione Comunale sintetizza come “Una giornata da scolpire nella memoria”.

“Si tratta di un luogo che ci riporta alle origini della frazione di Rocca di Capri Leone, rendendoci tutti orgogliosi – affermano gli amministratori -. Un tassello fondamentale per la nostra comunità che, come ha detto oggi Padre Gaetano Vicario (che ringraziamo per aver preso parte alla riapertura) durante l’omelia, “cresce se si cresce insieme”.

Parole rimarcate anche dal Sindaco Bernadette Grasso, che ha parlato di “identità” di quel luogo sacro, con un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato, senza tralasciare i volontari Annamaria Incognito, Gianni Ensabella e il promotore, nonché anima dell’iniziativa, il signor Antonino Carcione.

Infine grazie di cuore a tutti i ragazzi del Movimento Giovanile che, sulle scalinate del Santuario, hanno realizzato l’infiorata, raffigurando il desiderio della nostra comunità che si affida alla Madonna affinché sulla Terra possa regnare la pace. Siamo ancora emozionati”.