Rometta – La Virtus Rometta ha ottenuto la promozione in Seconda Categoria, grazie al pareggio 3-3 contro l’Arci Grazia nella finale playoff del Campionato di Terza Categoria Girone A di Messina.

Al Campo sportivo “La Pinetina” di Rometta alla squadra di casa è bastato il pareggio, grazie al miglior piazzamento durante la stagione regolare; infatti la Virtus Rometta è giunta al secondo posto in classifica, dietro al Calcio Saponarese, promosso direttamente in Seconda, mentre l’Arci Grazia era arrivata in quarta posizione.

La Virtus Rometta e l’Arci Grazia sono approdate alla finale playoff, eliminando in semifinale rispettivamente Fair Play Messina e Olivarella. La Virtus Rometta ha pareggiato 0-0, mentre l’Arci Grazia ha ribaltato il pronostico, vincendo in trasferta 2-1 contro la terza forza del torneo Olivarella.

Nella prima frazione di gioco la Virtus Rometta è andata sul doppio vantaggio, con le reti di Previti e Giorgianni al 19′ e al 33′. L’Arci Grazia ha accorciato le distanze al 63′ con Tourè, ma la Virtus Rometta tornava avanti di 2 lunghezze con Virgillito. L’Arci Grazia riusciva a trovare il pareggio con Staluppi e Saporito, ma il 3-3 premiava la Virtus Rometta.