Barcellona – L’Orsa Basket Barcellona ottiene la promozione nella Serie B di Pallacanestro, grazie al successo 118-114 in trasferta contro la Fortitudo Messina, nella gara 3 dei playoff del Campionato C Gold.

La formazione barcellonese ha avuto la meglio sugli avversari, dopo un match molto teso e combattuto terminato ai supplementari; al Pala Russello di Messina l’Orsa Barcellona, guidata dal coach Pippo Biondo, ottiene un risultato molto importante.

Il fattore campo è stato ribaltato in tutte le gare dei playoff. In gara 1 l’Orsa Barcellona ha superato a Messina la Fortitudo 83-82; la Fortitudo, di coach Claudio Cavalieri, ha risposto, battendo in trasferta al Palalberti la formazione barcellonese 78-74. Nell’ultima gara l’Orsa Barcellona ha vinto al Pala Russello di Messina, facendo tornare la cittadina di Barcellona Pozzo di Gotto nel basket che conta. A decidere la gara 3 dei playoff sono stati i tiri liberi, dove l’Orsa Basket ha dimostrato più freddezza, conquistando il salto di categoria.