Messina – E’ avvenuta in serata la riapertura del bypass Baglio, lungo la A20, la cui chiusura aveva paralizzato il traffico dopo i due incidenti verificatisi nelle ultime ore.

Il bypass Baglio era stato aperto ieri pomeriggio, ma una FIAT 500 è finita di traverso lungo la carreggiata, causando subito dei rallentamenti; questa mattina, invece, un altro incidente ha coinvolto un Tir che viaggiava in direzione Messina.

La riapertura del bypass Baglio consente, dunque, di tornare alla normalità, permettendo di scongiurare altre criticità per gli automobilisti; in questi due giorni la circolazione è stata congestionata con i due incidenti, con il traffico interrotto per consentire la rimozione dei mezzi. Con il bypass Baglio si potrà consentire la conclusione dei lavori del viadotto Ritiro; una viabilità temporanea per i primi 15 giorni che vedrà i mezzi, che viaggiano da Villafranca verso Messina, percorrere la carreggiata lato valle prendendo il bypass per andare a Catania, superando però l’uscita di Boccetta. Si potrà, comunque, continuare a uscire a Giostra, sempre solo per i 15 giorni, e quindi proseguire fino a Boccetta. Qui partiranno i lavori per realizzare un altro bypass, che diventerà decisivo quando sarà necessario chiudere del tutto l’uscita a Giostra, per consentire la demolizione della parte restante del viadotto che richiedere lavorazioni particolarmente impegnative.