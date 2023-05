Palermo – Il Palermo torna alla vittoria e si rilancia in zona playoff, grazie al successo casalingo 2-1 contro la Spal nella trentaseiesima e terzultima giornata del Campionato di Serie B.

Con questa fondamentale vittoria la formazione rosanero, guidata da mister Eugenio Corini, sale al settimo posto in classifica con 48 punti a 2 giornate dal termine della stagione regolare; il successo odierno ha permesso al Palermo di scavalcare Pisa (sconfitto 3-1 dal già promosso Frosinone), Venezia (bloccato sull’1-1 a Cosenza) e Ascoli, che ha perso in trasferta 2-1 contro il Genoa (che ha festeggiato la promozione in Serie A).

Grande protagonista del match è stato il bomber Matteo Brunori, autore della rete del 2-0 al 35′, ma che sarà squalificato per la trasferta del prossimo turno a Cagliari (l’attaccante rosanero era, infatti, in diffida ed è stato ammonito). Il Palermo era passato in vantaggio al 29′, grazie a un autogol di Meccariello, mentre il gol della Spal è stato siglato da Varnier.