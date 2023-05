Partirà domani mattina dal porto di Capo d’Orlando il 7° Memorial Rosario Costa che si disputa all’interno della Gran Fondo dei Nebrodi 2023 con la preziosa collaborazione dell’ASD Nebrodi Marine.

93 km e 1972 metri di dislivello in programma per un una prova promiscua che prevede la partecipazione delle categorie Juniores, Under 23 ed Elite.

Partenza dal porto turistico di Capo d’Orlando con il gruppo che già nei pressi di Sant’Angelo di Brolo potrebbe iniziare a darsi battaglia.

Due le salite in programma: quella di Fondachelli, la più irregolare, e quella di Floresta dove si tocca il punto più alto della corsa con i suoi 1280 metri di altitudine.

Salita molto lunga e regolare che in prossimità dello scollinamento diventa più dura sotto le ruote degli atleti. Discesa e tratto in falsopiano che conduce sulla linea del traguardo di Castell’Umberto.

Come spiega Pippo Cipriano “Si partirà dal mare con il percorso che si snoda lungo i Nebrodi e le sue bellissime località. La gara avrà il suo start ufficiale a Brolo con la prima parte che racchiude le due salite che caratterizzano la prova prima del ritorno tutto in discesa verso Capo d’Orlando”.

“Siamo lieti di ospitare diversi gruppi sportivi che provengono dal Lazio, dalla Toscana, dalla Campania e dalle Lombardia; presenti anche gli ex Samuele La Terra Pirré (UC Trevigiani – Energiapura Marchiol), Daniele Formica (So.L.Me – Olmo) e altri ciclisti siciliani come Carlo Sciortino (Gallina Ecotek Lucchini Colosio), Antonio Spada (Mg.K Vis – Colors for Peace) e Andrea Bruno (Hopllà – Petroli Firenze – Don Camillo)” continua Cipriano.

“Da segnalare la presenza del promettente scalatore colombiano Edward Santiago Cruz Martinez del Team Vangi – Sama Ricambi – Il Pirata. Un campo di partecipanti di alto livello per una manifestazione che noi del Team Nibali teniamo particolarmente” conclude l’organizzatore.