Messina – Il Messina è stato beffato al 93′ nell’andata del playout del Campionato di Serie C Girone C, con la Gelbison che si è imposta in casa 1-0 con la rete decisiva di Marco Tumminello, subentrato dalla panchina.

La formazione messinese, guidata da mister Raciti e seguita in trasferta da circa 700 tifosi, dovrà ribaltare il risultato maturato al “Raffaele Guariglia” di Agropoli nel match di ritorno, che si disputerà Sabato 13 Maggio alle ore 15:00 al “Franco Scoglio” di Messina. Il Messina dovrà solo vincere, per ottenere la permanenza in Serie C ed evitare la retrocessione in Serie D. Infatti anche la vittoria, con un solo gol di scarto, basterebbe al Messina, visto il miglior piazzamento rispetto agli avversari in Campionato; la Gelbison, invece, avrà a disposizione 2 risultati su 3.

Nella prima frazione di gioco la Gelbison, allenata da mister Galderisi, va vicina alla rete con il capitano Giuseppe Fornito, il quale al 24′ si rende pericoloso con una punizione dal limite, che si perde di poco a lato. Il Messina risponde con Marco Fiorani e Leonardo Perez, che però non impensieriscono l’estremo difensore locale D’Agostino. Nella ripresa ci prova di più la Gelbison; Infantino e Kyeremateng non raggiungono un cross dalla destra e sprecano una ghiotta occasione, davanti al portiere ospite Fumagalli. Il match viene deciso al 93′ da Tumminello, che arriva su una palla vagante e batte l’incolpevole Fumagalli. Il Messina prova a gettarsi in avanti nel finale, ma il tentativo di Ragusa è vano e l’incontro termina sull’1-0.