Sono 17 gli indagati per la morte di Maria Pia Castrovinci, la 61enne di Torrenova operata all’utero all’ospedale Papardo di Messina morta in auto mentre rientrava a casa dopo le dimissioni dall’ospedale.

La vigilia di Natale 2021, la donna morì tra le braccia della nuora durante il tragitto dall’ospedale alla sua abitazione a causa di uno choc settico. Nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari siglato dal sostituto procuratore Alessandro Liprino, titolare del caso, alla fine degli accertamenti medico legali e documentali viene infatti contestato ai 17 indagati, tra medici e infermieri allora in servizio al reparto Ginecologia del Papardo, di non averla assistita in modo adeguato in quanto non hanno riconosciuto e quindi curato l’infezione in corso.

Ad uno degli indagati viene inoltre contestato il falso in cartella clinica.